LOCALIZAN CUERPO DE UN JOVEN CON HUELLAS DE VIOLENCIA EN ECATEPEC

La mañana del jueves fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre joven en la colonia Coanalco, en el municipio de Ecatepec, Estado de México. El descubrimiento se realizó alrededor de las 6:00 horas en la intersección de Calle 1 y avenida Encino, donde vecinos lo encontraron tirado sobre la banqueta e inconsciente.

Paramédicos acudieron al lugar, pero únicamente confirmaron el deceso. La víctima, que no ha sido identificada, vestía pantalón azul y camisa a cuadros.

La zona fue resguardada por elementos de seguridad y posteriormente personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizó las diligencias correspondientes. Las autoridades investigan el caso para determinar la causa de muerte y establecer el móvil del crimen.