Entrega SUTEYM recategorizaciones a servidores públicos

Herminio Cahue destacó que para él es muy importante generar condiciones de fortalecimiento para las y los sindicalistas y sus familias.

En un emotivo acto protocolario, Herminio Cahue Calderón, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (Suteym), presidió la entrega de oficios de recategorización a servidoras y servidores públicos agremiados, con adscripción en diversas dependencias del sector central.



En el auditorio de la Casa del Servidor Público Mexiquense, Rebeca Morales González, secretaria de Escalafón e Inserción Laboral del Comité Ejecutivo Estatal, reconoció el crecimiento de las agremiadas y los agremiados; puntualizó que este beneficio los incentiva a cumplir con mayor esmero sus responsabilidades en el servicio público.



“Celebremos y aplaudamos el éxito de nuestros compañeros, haciendo énfasis en que el trabajo dignifica, y arropados bajo el ala que nos brinda nuestra organización podremos crecer y superarnos día con día, con dedicación y esmero laboral. Ustedes han sido beneficiados con la recategorización, logro tan importante de esta organización sindical”, expresó Morales González.



Herminio Cahue destacó que para él es muy importante generar condiciones de fortalecimiento para las y los sindicalistas y sus familias, con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Señaló que justo este beneficio refuerza la economía y en su gestión se ha otorgado de manera imparcial y equitativa.



Sostuvo que gracias a la unidad que permea en la organización, se han logrado consolidar importantes avances en los convenios sindicales; destacó que gracias a la buena relación con el Gobierno del Estado de México y a la empatía de la Gobernadora de la entidad, Delfina Gómez Álvarez, se han podido consolidar estos logros.



Servidoras y servidores públicos externaron un sincero agradecimiento a la administración encabezada por Cahue Calderón. De igual manera, expusieron cómo han sido beneficiados por la organización sindical durante su trayectoria laboral, de diversas maneras, por lo que reconocieron el respaldo que les brinda el sindicato.