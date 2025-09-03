Metepec refuerza la seguridad de sus familias con tecnología de última generación: Fernando Flores

Se comprometió a seguir combatiendo firmes y con inteligencia a la delincuencia.

El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, hizo entrega en Infonavit San Francisco de 30 cámaras de videovigilancia de última tecnología, que forman parte de las 1,400 en total que se tendrán en todo Metepec.



Flores Fernández señaló que con la entrega de cámaras de videovigilancia de última generación, además de nuevas patrullas y con la creación de la Policía Ambiental, el Ayuntamiento de Metepec fortalece la seguridad de las familias y de quienes recorren sus calles cada día.



Señalo que serán más de 700 las cámaras instaladas estratégicamente para vigilar accesos, calles principales, zonas comerciales y colonias, con monitoreo en tiempo real las 24 horas.



Y reafirmó que las cámaras cuentan con tecnología de última generación; donde se podrá tener reconocimiento de rostros y placas vehiculares, además de emitir alertas automáticas y tener transmisión en tiempo real.



Estas cámaras les recordó estarán conectadas al Centro de Mando y CAI para tener una respuesta inmediata; y estarán integradas en el programa “Metepec Seguro”, enfocado en prevención y protección de las familias.



Se comprometió a seguir combatiendo firmes y con inteligencia a la delincuencia; además de brindar una seguridad más eficiente y constante para la ciudadanía.



Por la mañana Flores Fernández hizo entrega de útiles escolares a alumnos de la Escuela Secundaria Oficial No. 84 Miguel Hidalgo y Costilla, como parte de la Estrategia Integral para el Bienestar Escolar 2025 – 2026 del Gobierno del Estado.



Acompañado por el Subsecretario de Desarrollo Municipal, César Faz, señaló que en Metepec se está en la ruta de la educación, ya que cada página que se abre es un paso hacia un futuro más fuerte y brillante.



Estudiantes de la Secundaria Técnica No. 140 de Jesús Jiménez Gallardo recibieron sus libros de texto, símbolo del compromiso con la educación que abre puertas en el mundo.