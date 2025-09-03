ASESINAN A HOMBRE EN JOQUICINGO; FISCALIA MEXIQUENSE INICIA INVESTIGACIÓN

La mañana del martes, un hombre de 41 años fue hallado sin vida en la comunidad de El Guarda de Guerrero, en el municipio de Joquicingo, al sur del Estado de México, con una herida de bala en la cabeza. Familiares acudieron al sitio para identificar a la víctima, quien fue localizada tirada bocabajo a un costado de las calles Javier Mina y Vicente Guerrero, cerca de un campo de futbol.

Paramédicos confirmaron que el hombre, vestido de negro con calzado café, ya no presentaba signos vitales. Elementos de seguridad estatal y municipal acordonaron la zona y notificaron al Ministerio Público, mientras el equipo forense realizaba el levantamiento del cadáver y el procesamiento de la escena.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio, con el objetivo de esclarecer el móvil del crimen y detener a los responsables.