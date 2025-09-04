Isaac Montoya celebra el 151º aniversario de Naucalpan

-Señaló que se celebran 151 años de identidad, resistencia y progreso del pueblo naucalpense.

El municipio de Naucalpan celebró su 151 aniversario de su creación, la ceremonia de festividad estuvo encabezada por el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, quien junto con su cabildo, acompañaron a los vecinos y vecinas del municipio en esta importante fecha.

Montoya Márquez mencionó que los naucalpenses deben sentirse orgullosos por vivir en una tierra de historia, cultura y productividad que, a pesar de los retos, sigue aportando el 17% del Producto Interno Bruto del Estado de México.

Reconoció a todas las generaciones que han construido este legado y reafirmó su compromiso de recuperar la prosperidad y los símbolos de identidad que nos distinguen como naucalpenses.

Señaló Montoya Márquez que es motivo de orgullo nuestro origen, nuestras raíces y nuestra riqueza cultural nos recuerdan que el pueblo manda y el gobierno obedece.

Reafirmó que en Naucalpan, por eso se trabajamos con transparencia, cercanía y responsabilidad para devolver la dignidad social a las familias y el orgullo de pertenecer a Naucalpan.

Agradeció a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con quien, Naucalpan ha emprendido la recuperación de vialidades clave, demostrando que con un ejercicio austero y honesto de los recursos públicos podemos transformar realidades.

Y finalizó señalando que él se sintió enormemente orgullosos de ser el presidente municipal de Naucalpan, el municipio más joven de la era democrática, además de tener, sobre todo, la convicción de que este movimiento se hace con y para el pueblo.

