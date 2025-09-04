Supervisa Ramírez Ponce colado de alberca olímpica

Afirmó que buscará completar más de 1200 obras públicas durante su gobierno.

Miguel Ángel Ramírez Ponce realizó la visita para observar los avances en la construcción de la Alberca Semiolímpica de San Francisco Xochicuautla.



En esta ocasión, acompañado por parte de su cabildo, Ramírez Ponce encabezó los trabajos de colado de la alberca.



Ramírez destacó la enorme importancia que tendrá esta nueva alberca, sobre todo para fortalecer la infraestructura deportiva del municipio, y reafirmó que la construcción de esta alberca se está realizando en beneficio de los niños, jóvenes y adultos de la región Xochi-Peralta-Analco y comunidades vecinas.



Autoridades auxiliares, reconocieron el trabajo que está llevando a cabo el gobierno de Ramírez Ponce.



Durante esta obra también se informó que se reencarpetarán dos calles en San Francisco Xochicuautla, que serán las calles Mérida y la calle Tijuana, buscando beneficiar a la población.



Ramírez Ponce señaló que la construcción de esta alberca olímpica se suma a las otras dos más que se están construyendo en San Miguel Ameyalco y Zacampulpa Huitzizilapan, que tienen construidas un aproximado del 70%.



Estas tres albercas serán entregadas en esta administración, señaló Ramírez Ponce, además informó que serán beneficiadas alrededor de 1500 personas en Lerma.



Pidió a los ciudadanos que sean comprensivos, porque llevar a cabo una de las 250 obras públicas que se han registrado, conlleva su tiempo.



Afirmó que buscará completar más de 1200 obras públicas durante su gobierno, esperando que se puedan hacer más, para el beneficio de los lermenses.



Poco después Ramírez Ponce se reunió con autoridades auxiliares de San Mateo Atarasquillo, con quienes llevó a cabo una coordinación de las próximas actividades que se habrán de desarrollar en la localidad.