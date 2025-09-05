Isaac Montoya da inicio al programa “Impulsando tu Salud” en Naucalpan

Reafirmó que con estas iniciativas, el Gobierno de Naucalpan reafirma su compromiso de ampliar la prevención en salud.

El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, dio inicio al programa “Impulsando tu Salud”, en la colonia México 86. Esta iniciativa acercará servicios médicos gratuitos y de calidad directamente a las comunidades.



Durante tres días, las y los vecinos de esta colonia podrán acceder a servicios de optometría, medicina familiar, odontología, farmacia y laboratorio, gracias a la coordinación con el DIF Municipal.



Algunos de los servicios que se ofrecerán serán Optometría, medicina familiar, odontología, farmacia y laboratorio en coordinación con el DIF Municipal.



Durante la presentación Montoya Márquez comentó que se seguirá ampliando los beneficios de prevención en materia de salud.



Y reafirmó que con estas iniciativas, el Gobierno de Naucalpan reafirma su compromiso de ampliar la prevención en salud, atender las causas, acercar soluciones y garantizar derechos, trabajando siempre por el bienestar de las y los naucalpenses.



Reafirmó que seguirá trabajando para poder atender las causas, acercar soluciones y garantizar derechos. Seguimos trabajando junto al pueblo para que nadie se quede atrás.



Más tarde, Montoya Márquez se reunió y dialogó con integrantes rotarios y vecinas y vecinos de Naucalpan sobre un tema que nos une: la preservación de nuestro patrimonio histórico y cultural. Las Torres de Satélite, creadas por Mathias Goeritz y Luis Barragán.



Resaltó que estas esculturas representan un ícono escultórico de México y “un símbolo que refleja la identidad, la modernidad y la prosperidad de nuestro municipio”. Su cuidado y recuperación no solo representan un acto de justicia con nuestra historia, sino también una manera de proyectar esperanza hacia el futuro.



Dijo que en dicho encuentro se habló sobre el proyecto que busca devolver a las Torres su esplendor, con la creación del Museo de la Arquitectura Moderna Mexicana.



Esta iniciativa forma parte del Acuerdo por la Regeneración de Naucalpan (ARENA), una política pública que impulsa la justicia social, reduce la desigualdad urbana y promueve un desarrollo equitativo e incluyente para todas y todos, resaltó el alcalde.