Entrega Manuel Vilchis pavimentación de calles en Zinacantepec

Fue la colonia Emiliano Zapata la beneficiada con tres obras en lo que va del año.

Cumpliendo con el compromiso de mejorar la infraestructura urbana y elevar la calidad de vida de las y los zinacantepequenses, el presidente municipal Manuel Vilchis Viveros encabezó la supervisión y entrega de la pavimentación de la calle Hermenegildo Galeana, ubicada en la colonia Emiliano Zapata.



Esta obra representa mayor seguridad, dignidad y conectividad para las familias de la zona, señaló Vilchis Viveros quien estuvo acompañado en el evento por parte de su cabildo y vecinas y vecinos del lugar.



Señaló que la obra, que inicia en avenida Manuel Altamirano y concluye en la vía José María Morelos, comprendió una intervención integral con trabajos preliminares como el retiro de material contaminado y la colocación de una capa base estructural, que brinda mayor soporte y durabilidad al pavimento.



Informó que para esta obra se aplicaron 15 centímetros de concreto hidráulico de espesor, reforzado con malla electrosoldada, en un área de 335 metros lineales y dos mil 680 metros cuadrados, en un arroyo vehicular de ocho metros de ancho. La pavimentación se complementó con la construcción de 630 metros lineales de guarniciones y banquetas, beneficiando directamente a miles de habitantes que diariamente transitan por esta vía.



Vilchis Viveros destacó que esta obra forma parte del Plan de Obras Públicas aprobado por el Cabildo, y subrayó que en lo que va de la administración se han realizado tres pavimentaciones en esta misma zona, lo que refleja el compromiso constante por transformar el entorno urbano.



Y señaló que el propósito de su gobierno, está muy claro, es trabajar con responsabilidad, atender las necesidades reales de la población y responder a la confianza que los vecinos han depositado en sus autoridades.



“Esta calle es una muestra de que la voz de la ciudadanía se escucha y se traduce en acciones concretas”, puntualizó el edil.



Vilchis Viveros agradeció a los regidores y a todo el cuerpo edilicio por su respaldo y visión al autorizar obras que transforman vidas y fortalecen la infraestructura del municipio.