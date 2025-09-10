Arranca en Edoméx Jornada para prevenir el abuso sexual y el maltrato infantil en las escuelas: SECTI

-Se realiza del 8 al 12 de septiembre en planteles de educación básica, media superior y normales con actividades presenciales y virtuales.

Para garantizar entornos seguros y libres de violencia en las escuelas mexiquenses, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), puso en marcha la Jornada de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y Maltrato Infantil “Te veo, te creo, te cuido”, que se lleva a cabo del 8 al 12 de septiembre en planteles de educación básica, media superior y normales.



Durante la inauguración, en la Escuela Primaria General Vicente Guerrero de Toluca, Miguel Ángel Hernández Espejel, Titular de la SECTI, dio lectura a los pronunciamientos de “Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual y al Acoso Sexual” e “Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres, por un Ambiente Laboral Sano y Libre de todo tipo de Violencia”.



Estos pronunciamientos establecen a la Secretaría como un espacio libre de violencia y garantizan condiciones de respeto, dignidad y equidad tanto para la comunidad estudiantil como para el personal que labora en la institución.



A través del Consejo Escolar para el Bienestar (CONEBI) esta jornada contempla actividades presenciales y virtuales para estudiantes, docentes y familias, entre las que destacan dinámicas de autocuidado e identificación de situaciones de riesgo; ejercicios de reflexión y análisis; así como capacitaciones virtuales sobre prevención, detección y atención de la violencia sexual.



En alineación con las actividades promovidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno de México, con esta jornada, la administración de la Maestra Delfina Gómez Álvarez reafirma su compromiso con la niñez, la adolescencia y el personal de la institución, colocando su bienestar en el centro de la política educativa y social.



En el evento participaron autoridades municipales, representantes del DIF y de la estructura de la SECTI, quienes respaldaron la importancia de dicha actividad para garantizar el bienestar de la niñez mexiquense.