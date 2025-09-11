Busca Flores Fernández instalar oficina para expedición de pasaportes

Esta solicitud, refirió, sería de gran ayuda para la población de la zona del Valle de Toluca.

El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, se reunió en la Secretaría de Relaciones Exteriores con la directora general de la Oficina de Pasaportes, María del Carmen Rodríguez Fernández, con quien platicó durante un largo tiempo.



Durante la plática, el presidente le planteó el poder instalar en Metepec una oficina de expedición de pasaportes.



Flores Fernández agradeció todas las atenciones de las y los servidores públicos de la Secretaría y señaló que se mantendrá su gobierno atento a su respuesta.



Flores Fernández, además informó que en Metepec continúan los operativos en contra de los motorratones.



Señaló que gracias a estos operativos se han podido recuperar en la zona municipal vehículos con reporte de robo; además de lograr detener a presuntos responsables, con estas acciones, refrendamos nuestro compromiso con la seguridad en Metepec.