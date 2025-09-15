Fortalece San Mateo Atenco lazos con Panamá para impulsar turismo y calzado

-La presidenta Ana Muñiz Neyra promueve vínculos comerciales y turísticos con Panamá para el calzado.

Este fin de semana la presidenta municipal Ana Muñiz Neyra sostuvo un encuentro diplomático y comercial con el embajador de Panamá en México, Abraham Martínez Montilla, y su equipo de trabajo.



Esta reunión tuvo como propósito estrechar vínculos en materia turística y comercial, así como abrir nuevas oportunidades para la industria del calzado atenquense.



Durante el encuentro, el embajador Martínez Montilla reconoció a la industria del calzado como motor económico y símbolo de identidad de San Mateo Atenco. Manifestó su respaldo para impulsar la proyección internacional de este sector.



En el encuentro participó también José Pablo Montemayor Camacho, coordinador de Asuntos Internacionales del Gobierno del Estado de México, en representación de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



La alcaldesa Muñiz Neyra informó que este acercamiento busca internacionalizar los productos locales, abrir canales de exportación y fortalecer el turismo cultural y artesanal. Como parte de los acuerdos, se confirmó la participación de productores de calzado en la “Expocomer Panamá 2026”, una de las ferias comerciales más importantes de América Latina.



Señaló que esta plataforma permitirá consolidar cadenas de valor y dar un paso firme hacia el posicionamiento internacional de los productos atenquenses.



En la reunión también participaron representantes de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, así como líderes del sector empresarial, quienes refrendaron su compromiso con la articulación público-privada.



Muñiz Neyra destacó que la diplomacia local también abre oportunidades para la innovación y el desarrollo compartido. “San Mateo Atenco reafirma su vocación internacional con dignidad, trabajo y visión”, expresó.



Este encuentro marca el inicio de una etapa de cooperación entre Panamá, México, el Estado de México y San Mateo Atenco. Con ello, se busca fortalecer el turismo, ampliar mercados de exportación y posicionar al municipio como referente en la industria del calzado a nivel internacional.