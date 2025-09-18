Se recolectaron en Toluca alrededor de 13 toneladas de basura tras festejos patrios

El operativo permitió que la ciudad recuperara rápidamente su imagen urbana.

Al término de las celebraciones del 215 Aniversario del Inicio de la Independencia de México, trabajadores de Servicios Públicos de Toluca recolectaron 13 toneladas de basura en calles y avenidas principales.



Estas labores iniciaron la noche del 15 de septiembre, después del tradicional Grito de Independencia encabezado en la capital mexiquense. Brigadas del Departamento de Recolección levantaron los primeros desechos en la vía pública.



Y para el siguiente día, personal del Departamento de Limpia continuó con los trabajos tras el desfile conmemorativo. En ambas jornadas se realizaron tareas de barrido manual, recolección de residuos y el uso de barredoras eléctricas para limpiar y desinfectar las avenidas.



Estas acciones respondieron a la instrucción directa del presidente municipal, Ricardo Moreno, quien ordenó mantener los espacios públicos en óptimas condiciones después de las celebraciones patrias.



El operativo permitió que la ciudad recuperara rápidamente su imagen urbana, pese a la gran concentración de visitantes y familias que acudieron a los eventos cívicos.



El ayuntamiento de Toluca reiteró el llamado a la población para evitar tirar basura en la vía pública. Señaló que mantener la ciudad limpia es una tarea compartida y que con ello también se previenen problemas como inundaciones en temporada de lluvias.



Con la recolección de 13 toneladas de basura, Toluca mostró la capacidad de respuesta de sus brigadas de limpieza tras las Fiestas Patrias. El esfuerzo conjunto busca no solo mantener la ciudad limpia, sino también generar conciencia ciudadana sobre la importancia de cuidar los espacios públicos.