La Democracia no se improvisa, se construye desde la infancia: Amalia Pulido

-El IEEM entregó placas conmemorativas de la Red Digital de Educación Cívica y Participación Ciudadana a doce escuelas mexiquenses de educación básica y de nivel medio superior.

Durante la entrega de Placas Conmemorativas de la Red Digital de Educación Cívica y Participación Ciudadana, del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), la Consejera Presidenta Amalia Pulido Gómez, señaló que la Red, coordinada por la Dirección de Participación Ciudadana (DPC) del IEEM combina educación, tecnología y cultura democrática, y recalcó que su expansión demuestra que cuando las instituciones, trabajan de la mano, generan transformaciones sostenibles.



Detalló que la Encuesta Infantil y Juvenil del Mes es una herramienta accesible para escuelas urbanas y rurales, grandes y pequeñas, ya que puede instalarse en computadoras, tabletas o teléfonos, y gestionarse con acompañamiento docente o familiar.



Puntualizó que esta iniciativa transforma información en acción, ya que los datos obtenidos permiten a las escuelas tomar mejores decisiones pedagógicas, identificar áreas de oportunidad, fortalecer competencias y reconocer los logros de su alumnado.



Pulido Gómez destacó que el funcionamiento de la Red ha sido posible gracias a la suma de esfuerzos de diversas instituciones y que, si bien es impulsada por el IEEM, cuenta con la colaboración de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) del gobierno mexiquense; de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), y del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).



Enfatizó que la democracia no se improvisa, se construye desde la infancia y se fortalece en la adolescencia, por lo que se deben mantener instituciones sólidas, independientes y con visión de largo plazo.



Agregó que el IEEM no es únicamente el árbitro de las contiendas electorales, sino una institución que, día con día, forma ciudadanía, promueve valores democráticos y trabaja de manera permanente para garantizar elecciones libres y comunidades participativas. Finalmente, afirmó que garantizar los derechos de la niñez es también garantizar el presente y el porvenir de la vida democrática.



En su intervención, la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política Democrática (CPDCPD), Patricia Lozano Sanabria resaltó que la participación de la comunidad estudiantil en la Red permitió reunir más de 7 mil 500 expresiones del alumnado en diversos planteles en toda la entidad.



Subrayó que la colaboración entre las instituciones educativas y el IEEM seguirá dando frutos, ya que cuando se coordinan acciones se construyen sociedades más fuertes, participativas y democráticas.



Se realizó la entrega de las placas conmemorativas a doce escuelas integrantes de la Red Digital de Educación Cívica y Participación Ciudadana, de los municipios de: Lerma, Toluca; Metepec; Acambay y Luvianos.