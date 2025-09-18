Aseguran más de 13 mil toneladas de autopartes en Edoméx y CDMX mediante Operativo “Fortaleza”

-Con estas acciones autoridades refrendan su compromiso de trabajar en coordinación para combatir de manera frontal el robo de vehículos y delitos relacionados, fortaleciendo la seguridad y la confianza de la ciudadanía.

Como parte de las estrategias integrales para combatir el robo de vehículos y actividades ilícitas relacionadas, autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México, con apoyo de corporaciones federales y de 23 municipios mexiquenses, llevaron a cabo la tercera fase del Operativo “Fortaleza”, que derivó en el aseguramiento de más de 13 mil toneladas de autopartes y 73 inmuebles en ambas entidades.



Del 2 al 9 de septiembre se realizaron 53 cateos en territorio mexiquense y 13 en la capital del país. En el Estado de México se aseguraron 20 inmuebles –entre ellos casas habitación, refaccionarias, un taller de motocicletas y un local de venta de automóviles– investigados por delitos como robo de vehículos, robo con violencia, secuestro exprés y delitos contra la salud. En estos operativos se incautaron más de 500 toneladas de autopartes, 35 vehículos con reporte de robo o alteraciones, seis motores robados, armas de fuego, cartuchos, narcóticos y equipos de inhibición de señal, además de la detención de siete personas.



En la Ciudad de México, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ejecutaron órdenes de cateo en inmuebles de las alcaldías Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, donde se aseguraron 11 mil 524 toneladas de autopartes, herramientas y 20 placas de circulación, así como la clausura de siete establecimientos por parte del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA).



En total, derivado de las tres fases del Operativo “Fortaleza”, en el Estado de México se han asegurado mil 767 toneladas de autopartes, 76 inmuebles, 31 personas detenidas y 78 vehículos recuperados, de los cuales 34 son motocicletas.



En estas acciones participaron la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la Fiscalía capitalina, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia mexiquense, así como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, en coordinación con policías de 23 municipios.



Las instituciones reiteraron que la coordinación interinstitucional es clave para el combate a los delitos de alto impacto, y exhortaron a la ciudadanía a utilizar los canales de denuncia disponibles para fortalecer la seguridad en la región.