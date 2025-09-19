Canastas Básicas en Metepec alcanzan cifra histórica de apoyos alimentarios: Fernando Flores

Señaló que este programa con alcance histórico, beneficiará a 120 mil familias, que recibirán tres entregas anuales de productos básicos hasta el año 2027.

El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, encabezó en San Jerónimo Chicahualco el arranque de la nueva etapa del programa alimentario, “Canasta Social Alimentaria Familias Felices” (CASAFF), con el que su gobierno busca aliviar la economía de miles de hogares del municipio.



Durante el evento, Flores Fernández señaló que este programa con alcance histórico, beneficiará a 120 mil familias, que recibirán tres entregas anuales de productos básicos hasta el año 2027.



Subrayó que esta estrategia no solo representa un apoyo económico, además se impulsar la alimentación saludable y nutritiva, además informó que cada canasta incluye 23 productos de alta calidad.



Flores Fernández destacó que el CASAFF contribuye a mejorar la calidad de vida de los beneficiados, reduce la desigualdad social y ayuda a la prevención de enfermedades crónicas y relacionadas con la nutrición, lo que a su vez repercute positivamente en la salud pública.



Reafirmó que este programa social alimentario se suma a otras iniciativas impulsadas por la actual administración, como es el caso de los Comedores Comunitarios, el programa Médico en tu Casa, los cursos en la Escuela de Negocios y las Becas Educativas, programas orientados a fortalecer el desarrollo y crecimiento de los habitantes, especialmente de quienes se encuentran en situación vulnerable.



Enfatizó Flores Fernández que de esta manera el gobierno de Metepec da respuesta efectiva a las solicitudes de la población, reafirmando su compromiso con las familias que más lo necesitan.