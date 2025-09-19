Afirma SECTI que paquete de útiles escolares gratuitos apoyan economía de mexiquenses

La medida forma parte de la estrategia para fortalecer la permanencia escolar y atender a familias de distintos municipios.

El Gobierno del Estado de México implementó el programa Útiles Escolares para el Bienestar 2025 en este inicio de curso, buscando apoyar la economía de las familias mexiquenses, al mismo tiempo garantizar que niñas y niños cuenten con el material básico para continuar sus estudios.



De acuerdo con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), la medida forma parte de la estrategia para fortalecer la permanencia escolar y atender a familias de distintos municipios, muchas de las cuales enfrentan gastos elevados en uniformes, calzado y transporte.



Señalaron que el paquete de útiles escolares para estudiantes de segundo a cuarto de primaria incluye cuadernos, lápices, bolígrafos, caja de colores, tijeras, pegamento, regla, gomas, hojas, además de una lonchera y bolsa de tela reutilizable. Estos materiales son entregados sin costo, ya que lo que se busca es reducir la carga económica que representa para los hogares la compra de útiles en esta temporada.



Muchas madres y padres de familia en la entidad reconocieron la importancia del apoyo, sobre todo en la actualidad en la que el costo de los útiles se ha incrementado hasta un 30% en papelerías y centros comerciales.



SECTI señaló que el único fin de estas entrega de útiles es promover la igualdad de oportunidades entre los alumnos, con lo que se asegura que todos cuenten con lo indispensable para el aprendizaje, sin que la situación económica de cada familia sea un impedimento.