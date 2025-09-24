DIF Zinacantepec trabaja en fortalecer los lazos familiares

Permiten talleres fomentar los valores y trazar una línea de prevención de las problemáticas sociales que afectan directamente a nuestra comunidad.

En el municipio de Zinacantepec, el ayuntamiento presidido por Manuel Vilchis Viveros, trabajando de manera coordinada con el DIF Zinacantepec, impulsan varios talleres de Escuelas para Padres.



Con apoyo de la Coordinación de Salud, Prevención y Bienestar Social del DIF Zinacantepec, estos talleres se transforman en espacios diseñados para fortalecer la comunicación, el respeto y la unión familiar.



Durante los talleres se llevan a cabo encuentros que permiten que mamás y papás puedan adquirir o reforzar varias herramientas que ayudan a favorecer el desarrollo integral de sus hijas e hijos, además de fomentar los valores y trazando una línea de prevención de las problemáticas sociales que afectan directamente a nuestra comunidad.



El DIF Zinacantepec, encabezado por la presidenta Jessica Ríos Lara, y junto con varios especialistas, se trabaja en coordinación con padres de familia, convencidos de que la familia, como base de la sociedad, se puede volver más fuerte, armónica, sana, responsable; por esta causa es que se trabaja día a día, con el firme propósito de brindar los conocimientos necesarios, además de apoyos a todos aquellos que estén trabajando en construir un entorno más saludable desde el hogar.



