Invita IEEM a conectarse a través de sus plataformas digitales

¿Quieres conocer de cerca cómo funciona el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM)? Es un buen momento para visitar sus redes sociales oficiales y descubrir de manera fácil y directa, su quehacer diario y el trabajo que realiza para fortalecer la participación ciudadana y la vida democrática en la entidad.
A través de sus perfiles en Facebook y YouTube (@IEEMoficial) y en Twitter, Instagram y TikTok (@IEEM_MX), el Instituto comparte sus actividades, eventos, convocatorias y programas educativos que buscan fortalecer la cultura político-democrática y fomentar la participación ciudadana en la entidad. En estas plataformas, las y los mexiquenses acceden a videos, infografías, transmisiones en vivo y contenidos interactivos.
Además, el IEEM ofrece nuevas formas de acercamiento como: el Podcast Electoral, disponible en Spotify, donde se abordan temas sobre procesos electorales, participación ciudadana y cultura democrática, y un canal de WhatsApp que permite recibir datos oficiales directamente en el celular de manera práctica y rápida.
El portal oficial del Instituto (www.ieem.org.mx), también detalles sobre su historia; las funciones del Consejo General y la Junta General; los partidos políticos, recursos en materia de transparencia y normatividad, así como boletines de prensa, colaboraciones y contenido editorial.
Las redes sociales del IEEM constituyen un canal de comunicación activo para que las y los mexiquenses puedan interactuar con la institución.