Invita IEEM a conectarse a través de sus plataformas digitales

-Las redes sociales del IEEM permiten conocer su trabajo y constituyen un canal de comunicación activo para la ciudadanía.

¿Quieres conocer de cerca cómo funciona el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM)? Es un buen momento para visitar sus redes sociales oficiales y descubrir de manera fácil y directa, su quehacer diario y el trabajo que realiza para fortalecer la participación ciudadana y la vida democrática en la entidad.



A través de sus perfiles en Facebook y YouTube (@IEEMoficial) y en Twitter, Instagram y TikTok (@IEEM_MX), el Instituto comparte sus actividades, eventos, convocatorias y programas educativos que buscan fortalecer la cultura político-democrática y fomentar la participación ciudadana en la entidad. En estas plataformas, las y los mexiquenses acceden a videos, infografías, transmisiones en vivo y contenidos interactivos.



Además, el IEEM ofrece nuevas formas de acercamiento como: el Podcast Electoral, disponible en Spotify, donde se abordan temas sobre procesos electorales, participación ciudadana y cultura democrática, y un canal de WhatsApp que permite recibir datos oficiales directamente en el celular de manera práctica y rápida.



El portal oficial del Instituto (www.ieem.org.mx), también detalles sobre su historia; las funciones del Consejo General y la Junta General; los partidos políticos, recursos en materia de transparencia y normatividad, así como boletines de prensa, colaboraciones y contenido editorial.



Las redes sociales del IEEM constituyen un canal de comunicación activo para que las y los mexiquenses puedan interactuar con la institución.