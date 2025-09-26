Anuncia Adolfo Solís ampliación de carretera en San Francisco Tlalcilalcalpan

Será hoy cuando se dará inicio a la obra del Boulevard Colibrí.

Adolfo Solís Gómez, presidente municipal de Almoloya de Juárez, dio a conocer que se reunió con la Secretaría de Movilidad del Estado de México y con la empresa responsable de llevar a cabo una de las mayores obras de movilidad del municipio.



Como lo había anunciado en días anteriores se iniciarán los trabajos de la ampliación a 4 carriles de la carretera en San Francisco Tlalcilalcalpan, Solís Gómez afirmó que esta obra histórica marcará un antes y un después en Almoloya de Juárez.



Durante la reunión afirmó que su gobierno cumplirá su palabra, demostrando a sus detractores que trabajando juntos, en equipo, se puede lograr tener un municipio más fuerte y conectado.



Señaló que será hoy viernes 26 de septiembre cuando se dará inicio a la obra del Boulevard Colibrí, en donde se iniciara la ampliación de la vialidad de acceso a San Francisco Tlalcilalcalpan.



Y ante autoridades estatales agradeció el enorme apoyo que le han brindado a Almoloya de Juárez, principalmente a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien ha trabajado para mejorar las vías de comunicación y vialidad en la entidad, por lo cual se pudo priorizar este importante proyecto.



“El trabajo en equipo siempre beneficia a la ciudadanía y fortalece nuestras comunidades”, finalizó Solís Gómez.