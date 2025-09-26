Inaugura Saray Benítez mural conmemorativo del Día Naranja en Mexicaltzingo

Recordó que todos los días 25 de cada mes, se celebra el Día Naranja, siendo esta una campaña que busca poner fin a la violencia contra las mujeres.

En el municipio de Mexicaltzingo, la presidenta municipal Saray Benítez Espinosa celebró el Día Naranja con la inauguración de un mural conmemorativo.



Reconoció que este nuevo espacio fue creado para promover el arte y llevar a cabo la concientización de reflexionar y de unirnos en la lucha para erradicar la violencia contras las mujeres y niñas.



“El color naranja simboliza un futuro libre de violencia para mujeres y niñas, y la campaña se activa con diversas iniciativas y actividades de concientización”.



Señaló que tiene toda la confianza que este espacio de arte y conciencia nos invite a reflexionar y unirnos en la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas.



Y mencionó que este mural no solo embellece nuestro municipio, también simboliza nuestro compromiso permanente con la igualdad, el respeto y la construcción de una comunidad libre de violencia.



Se mostró esperanzada que este símbolo de paz, libertad y esperanza, que ha sido creado para promover entornos seguros y libres de violencia, mantenga la mira de siempre sembrar confianza y esperanza para nuestras niñas y mujeres.