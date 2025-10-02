Anuncia Toluca ambiciosos programas de bacheo, luminarias y obras hidráulicas

-Serán entregados también Senderos Seguros y pozos en beneficio de las familias toluqueñas: Ricardo Moreno

El Gobierno de Toluca anunció que a partir del 15 de octubre implementará un ambicioso programa de bacheo con el despliegue de 48 brigadas, además de dar continuidad a obras de infraestructura vial, hidráulica, alumbrado público y Senderos Seguros, en beneficio de las familias toluqueñas.



Ricardo Moreno informó que una vez que las lluvias hayan cedido, su gobierno reforzará el bacheo de calles, además de concluir nueve obras hidráulicas, así como la instalación de nuevas luminarias en cinco delegaciones y la entrega de tres senderos seguros para este mes de octubre.



Subrayó que el programa Toluca se llena de luz avanza con la instalación de luminarias en Santiago Tlacotepec, San Juan Tilapa, San Felipe Tlalmimilolpan, Capultitlán y la zona de San Sebastián, del cual dijo, el objetivo es garantizar un alumbrado público eficiente y de bajo consumo energético que brinde seguridad a mujeres, familias y peatones, además de generar ahorros para ampliar la red en el futuro.



En cuanto a los Senderos Seguros, Moreno Bastida resaltó que Toluca será el municipio que más de estos espacios entregará en todo el Estado de México, gracias a la combinación de recursos propios, estatales y del sector privado.



Asimismo, refrendó que la administración que encabeza actúa con honestidad y transparencia, lo que ha permitido multiplicar obras y garantizar que en diciembre el Ayuntamiento cumpla con todos sus compromisos financieros y laborales.



En el tema hidráulico, señaló que 12 pozos ya están en operación, ocho de ellos nuevos, y se avanza en la rehabilitación de tanques de almacenamiento como los de Zopilocalco I y II, San Miguel y El Calvario.



Respecto a los Senderos Seguros, confirmó que ya iniciaron los trabajos en San José Guadalupe y en vialidades como Emiliano Zapata, Miguel Hidalgo y López Rayón, en coordinación con el Gobierno del Estado y la Secretaría de las Mujeres. También está en proceso la rehabilitación integral de la avenida Independencia, que incluirá carpeta asfáltica, postes, luminarias y cámaras conectadas al C2.