Trabajo coordinado con autoridades genera bienestar a Mexicaltzingo: Saray Benítez

Saray Benítez Espinosa, presidenta municipal de Mexicaltzingo, informó mediante redes sociales su acercamiento con diferentes autoridades, a quienes agradeció en sus reuniones el enorme apoyo que han brindado al municipio para poder llevar a cabo los trabajos para mejorar las condiciones de vida de las y los vecinos de los municipios.



Comenzó con su reunión con la Diputada Angélica Pérez Cerón durante la presentación de su Primer Informe Legislativo y a quién reconoció su gran compromiso y dedicación al servicio de las y los mexiquenses.



Durante su reunión pudo conversar con el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte, quien también asistió en representación de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, también puedo conversar con el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Macedo García, con quién trabaja en el fortalecimiento de la unidad y el trabajo conjunto por el bienestar del Estado de México.



También agradeció a la Gobernadora Maestra Delfina Gómez Álvarez por el respaldo que ha brindado a las familias mexicaltzinguenses, y agradeció el trabajo coordinado que se ha llevado a cabo, señalando que siempre serán en favor del bienestar de nuestro municipio.



Benítez Espinosa reafirmó que el espíritu de servicio, humanismo y solidaridad de la Gobernadora, ha convocado a refrendar nuestra responsabilidad con sensibilidad y profesionalismo.