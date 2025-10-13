SUEM conmemora su 49 aniversario; han atendido a más de 15 mil personas

-El Servicio de Urgencias del Estado de México es referente en atención prehospitalaria y rescate.

Desde su creación, el Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) se ha consolidado como una institución esencial en la atención médica prehospitalaria, el rescate y la respuesta ante emergencias. Con personal altamente capacitado y profundo sentido humano, el SUEM forma parte fundamental de la protección civil y del sistema de salud estatal.



Con motivo de su 49 aniversario, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de Salud, reconoce la trayectoria del SUEM y la dedicación del personal operativo, técnico y administrativo que brinda atención a la población las 24 horas del día, los 365 días del año.



El Subdirector del SUEM, Ricardo Rodríguez de la Cuadra, informó que la institución dispone de 247 elementos altamente calificados, quienes en lo que va del año han atendido a 15 mil 700 personas, reflejo de su eficiencia operativa y del compromiso permanente de su equipo.



Asimismo, la dependencia cuenta con 136 unidades, entre ambulancias y camiones de rescate, de las cuales, 31 son de reciente incorporación, lo que fortalece la capacidad de respuesta inmediata mediante la coordinación interinstitucional impulsada durante la actual administración.



El servicio mantiene seis bases operativas en Toluca, Ecatepec, Atlacomulco, Villa Victoria, Huixquilucan e Ixtapan de la Sal, y opera con unidades especializadas en rescate acuático, urbano, vertical y con apoyo K9, lo que le permite atender emergencias en todo tipo de terreno y condiciones.



Además, el SUEM integró a su equipo tres caninos de raza pastor belga malinois, que actualmente se encuentran en proceso de recibir nombre. La Secretaría de Salud invita a la población a participar en esta elección a través de sus redes sociales oficiales.