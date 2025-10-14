ASESINAN A TRES MUJERES Y UN HOMBRE EN NEZAHUALCÓYOTL; DEJAN LOS CUERPOS DENTRO DE UNA CAMIONETA

Los cuerpos sin vida de cuatro personas —tres mujeres y un hombre— fueron encontrados al interior de una camioneta abandonada durante la madrugada de este lunes, en calles de la colonia Loma Bonita, municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió sobre la avenida Agustín de Iturbide, entre las calles 16 de Septiembre y Texcoco, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

Al arribar al sitio, elementos de la Policía Municipal confirmaron que en el interior de una camioneta Honda con placas MKF-553A se encontraban cuatro personas sin vida, todas con impactos de bala.

Los uniformados acordonaron la zona y notificaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para el levantamiento de los cuerpos y el inicio de las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni informado sobre personas detenidas relacionadas con el caso.