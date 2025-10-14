Entrega Saray Benítez mobiliario escolar para fortalecer espacios educativos en Mexicaltzingo

Con estas acciones se fortalece la educación con un enfoque de equidad, inclusión, justicia y dignidad.

La presidenta municipal de Mexicaltzingo, Saray Benítez Espinosa, y el Secretario de Educación, Miguel Ángel Hernández Espejel, hicieron entrega de nuevo mobiliario escolar para fortalecer los espacios educativos del municipio además de buscar que las niñas y niños aprendan en condiciones más cómodas y adecuadas.



Benítez Espinosa señaló que con estas acciones se mejoran las condiciones de aprendizaje en nuestro municipio.



Además de entregar nuevo mobiliario, se hicieron entrega de kits deportivos que beneficiaran a la comunidad estudiantil de cuatro escuelas de Mexicaltzingo, y tuvieron una inversión superior a los 598 mil pesos.



Las escuelas favorecidas fueron Jardín de Niños “Teceltican”, Jardín de Niños “Nentambati”, Primaria “Axayácatl” y la Secundaria Oficial No. 328 “Juventino Rosas”.



Quienes también se vieron favorecidos por la entrega de mobiliario fue la Preparatoria Oficial No. 45, donde se realizó la entrega de nuevos baños, una obra que brinda espacios dignos y funcionales para el bienestar de la comunidad estudiantil.



Durante esta entrega Miguel Ángel Hernández Espejel también hizo entrega de material de gestión menstrual (toallas sanitarias) como parte del programa “Entendiendo las Reglas”, fortaleciendo la salud, la equidad y el respeto en nuestras escuelas.



Señaló que con la estrategia el Edoméx impulsa la gestión menstrual digna en las escuelas públicas, para que cada alumna viva su proceso con salud, empatía y respeto.



Y comentó que gracias al recurso etiquetado por el Congreso del Estado de México, este año se destinó una inversión de 20 millones de pesos, con este presupuesto se tendrán disponibles 496,277 paquetes de toallas sanitarias de 12 piezas cada uno, además que serán beneficiadas 301,632 alumnas de primaria alta, secundaria y media superior; siendo priorizados 64 municipios, entre ellos 43 con presencia de pueblos originarios y 14 zonas rurales



Con estas acciones se fortalece la educación con un enfoque de equidad, inclusión, justicia y dignidad.



Benítez Espinosa finalizó agradeciendo a la Gobernadora Delfina Gómez por su respaldo y compromiso con la educación y el bienestar de las y los jóvenes mexiquenses, así como al Secretario de Educación, Miguel Ángel Hernández Espejel, por su presencia y acompañamiento, reafirmando su compromiso con la juventud mexicaltzinguense.