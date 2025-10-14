Supervisa Fernando Flores rehabilitación de parque en San Salvador Tizatlalli

Señaló que se tiene contemplado que en 40 a 45 días se finalice la obra en su totalidad.

El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández realizó la supervisión de las labores de rehabilitación del parque de San Salvador Tizatlalli, donde señaló que los trabajos se encuentran en un 75% de avance.



Durante la supervisión señaló que se tiene contemplado que en 40 a 45 días se finalice la obra en su totalidad, para que se pueda inaugurar para el disfrute de la población.



Flores Fernández informó que en la renovación del parque se tiene contemplada la construcción de canchas de básquetbol, las cuales tendrán arcotecho, además de construir un nuevo estacionamiento que tendrá una capacidad para 80 vehículos y 40 motocicletas, se lleva a cabo la construcción de un muro de mampostería que dejará este parque totalmente cerrado para que la gente se sienta más segura al ingresar al parque, también se construirá una zona para mascotas y un área de asadores.



Flores Fernández en compañía del director de obras públicas de Metepec, Ingeniero Ricardo Giles indicaron que las canchas de futbol contarán con pasto natural, además una tendrá pasto sintético para practicar el futbol rápido, también se rehabilitaron las canchas de frontón, se colocarán lámparas para alumbrar a quienes deseen realizar actividades deportivas por la noche.



Fernando Flores resaltó que todos estos trabajos de obra pública se realizan en favor de la ciudadanía, buscando mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, resaltando que se realizan las labores de bacheo para evitar accidentes o desperfectos en autos derivados de los hoyos que se formaron debido a las lluvias.