Promueve SeMujeres educación sexual entre jóvenes a través de Jornadas Informativas

-Durante 2025 se han realizado nueve Jornadas de Educación Integral en

Sexualidad en ocho municipios.

Para que las y los adolescentes ejerzan sus derechos sexuales con libertad y responsabilidad, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez ha realizado nueve Jornadas de Educación Integral en Sexualidad beneficiado a más de mil 600 adolescentes y jóvenes mexiquenses como parte de la estrategia para prevenir violencias y embarazos a temprana edad.



Mónica Chávez Durán, Secretaría de las Mujeres (SeMujeres), señaló que la educación sexual integral es un derecho, no un tema tabú, y destacó la importancia de brindar información científica y oportuna para que las juventudes ejerzan su sexualidad con libertad, respeto y responsabilidad.



“La información es una de las mejores herramientas, porque con la información nos protegemos, nos empoderamos y nos da autonomía”, señaló Chávez Durán.



Ante cientos de jóvenes de Tenancingo, explicó que la educación sexual integral no se limita a temas biológicos, sino que impulsa el autocuidado, el consentimiento, la prevención de violencias, de embarazos no planificados y de infecciones de transmisión sexual.



Las nueve jornadas se han en ocho municipios —Tultitlán, Calimaya, Otzolotepec, Acambay, Zumpango, Xalatlaco, Toluca y Tenancingo— con módulos interactivos con temas sobre derechos sexuales y reproductivos; simuladores de bebés y chalecos de embarazo, y entrega de condones, acompañados de información sobre su uso correcto.



Estas acciones forman parte de la estrategia integral del gobierno encabezado por la maestra Delfina Gómez Álvarez, orientada a garantizar a las juventudes mexiquenses el acceso a la información, la salud, la educación y el ejercicio pleno de sus derechos humanos.