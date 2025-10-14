En Zinacantepec se mejoran los espacios de atención ciudadana y reuniones: Manuel Vilchis

Destacó la importancia de que los ciudadanos y comunidades vecinas cuenten con instalaciones dignas.

El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, encabezó una gira de trabajo para supervisar el arranque de los trabajos de remodelación del edificio de la Delegación Municipal de Santa María del Monte Centro.



Acompañado de vecinas y vecinos, además de autoridades auxiliares de la comunidad, hicieron un recorrido por las instalaciones en remodelación.



Señaló Vilchis Viveros que esta acción permitirá mejorar los espacios de atención ciudadana y reuniones dignificando el lugar que es de la gente y donde día a día se brinda servicio a las y los vecinos de esta importante comunidad.



Destacó la importancia de que los ciudadanos y comunidades vecinas cuenten con instalaciones dignas. “Es importante que en estas oficinas se brinde a los usuarios una atención buena y de calidad para todos, con lo que también se mejoran los servicios públicos y se promueve la cultura física”.



Y reafirmó que la construcción se incluyen materiales óptimos, representando la continuidad en la construcción y remodelación de obras a lo largo y ancho de Zinacantepec.



Las autoridades auxiliares, los vecinas y vecinas agradecieron a Vilchis Voveros la construcción de estas obras, que brindarán confort y comodidad a todos los ciudadanos que acudan por un servicio.



Vilchis Viveros mencionó que: “En Zinacantepec seguimos trabajando para fortalecer la infraestructura pública y acercar un gobierno más eficiente y cercano a la gente”.