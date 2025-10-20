Isaac Montoya mejora la urbe de la comunidad La Nopalera

-Entregó trabajos de fresado, nivelación de la calle principal, así como la iluminación, lo que ahora les permiten tener mayor seguridad en su colonia.

El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, hizo entrega a las y los vecinos de la colonia La Nopalera, que incluyen trabajos de fresado, nivelación de la calle principal, así como la iluminación.



Vecinos de la comunidad agradecieron estas acciones a Montoya Márquez, señalando que ahora estas acciones les permitirán tener mayor seguridad para niñas, niños y personas que acuden a realizar sus labores cotidianas, además de mejorar las condiciones de rodamiento de vehículos y paso personal.



Muchos vecinos y vecinas mencionaron que desde hace 15 años, nadie le había prestado atención. Después de la entrega, los vecinos le ofrecieron una comida, en donde convivió con ellos, señalando que desde la primera vez que visitó este lugar, hace unos tres años aproximadamente, se comenzó a platicar de mejoras para la comunidad.



Reconoció Montoya Márquez que el potencial de la comunidad, al contar todavía con un Ojo de Agua y la principal característica que tienen y que se ha perdido en otras colonias, como lo son la unión vecinal para tener mejoras que beneficien a todas y todos.



Montoya Márquez subrayó que no se debe perder de vista el visitar las comunidades. “Ustedes nos dijeron lo que había que hacer y lo hicimos. La mejor manera de decir, siempre será el hacer y lo hicimos. Esto es lo que nos lleva y lo que nos motiva a seguir adelante”.



Destacó que la administración que dirige ha contado con una recaudación histórica por la confianza que se tiene para trabajar a favor de todas y de todos y por ello se detona a lo que se requiere.



En La Nopalera la Dirección de Obras Públicas realizó 1800 m3 de fresado, trabajaron durante 25 días con maquinaria, moto conformadora y retro excavadora. Además se rehabilitó el alumbrado público con cuadrillas de trabajo y participación de las y los vecinos.