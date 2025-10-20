Mediante “Operación Sin-Ba” en Metepec se han reparado 1700 baches

Durante 16 días se ha trabajado de manera incansable para reparar las vialidades de Metepec.

El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, acompañado de Ricardo Giles Martínez, director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Metepec, realizó un recorrido en el cruce de avenida Tecnológico con calle Niño Perdido, esto como parte de las acciones del programa “Operación Sin-Ba”, realizado para reparar baches en todo el territorio local.



Flores Fernández reiteró su compromiso con la población metepequense para seguir mejorando las condiciones de las vialidades a través de este programa, el cual opera los siete días de la semana, sin interrupciones, para atender el rezago en infraestructura urbana.



Señaló Flores Fernández que esta labor continua no se detendrá. Ricardo Giles Martínez informó que el programa ha permitido atender un total de 1,729 baches, lo que representa una superficie restaurada de 10,078 metros cuadrados distribuidos en 32 calles del municipio.



Giles Martínez detalló que en esta ocasión, la supervisión de los trabajos se dio en la calle Niño Perdido y en la zona de El Calvario, donde observaron los trabajos realizados; informó que cada fin de semana se realiza un corte operativo, permitiendo iniciar una nueva semana con objetivos renovados y nuevas calles programadas para su rehabilitación.



Informaron que todos los días trabajan cuadrillas; pidió a los vecinos que confíen en que los trabajos se seguirán realizando sin descanso.



Flores Fernández reiteró el llamado a la Junta de Caminos del Estado de México y al propio gobierno estatal para que intervengan en la rehabilitación de avenida Tecnológico, una vialidad de alto tránsito que está concesionada, por lo que no es responsabilidad directa del municipio.



La “Operación Sin-Ba” es uno de los programas prioritarios de la administración de Fernando Flores, y ha sido bien recibido por la ciudadanía, que diariamente reporta baches a través de diversos canales municipales. El gobierno local reiteró que los trabajos continuarán sin pausa en todas las colonias y fraccionamientos de Metepec.