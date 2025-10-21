IEEM honra 72 años del voto de las mujeres en México

-Como parte de estas actividades, se llevó a cabo el taller “Mujeres al Poder: 72 años de la lucha política en México” y se colocó un mural conmemorativo en la explanada del IEEM.

En el marco del 72 aniversario del voto de las mujeres en México, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) realizó diversas actividades conmemorativas, entre ellas el taller Mujeres al Poder: 72 años de la lucha política en México.



La Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Igualdad y No Discriminación (CIGyND), Flor Angeli Vieyra Vázquez, destacó que dicho taller tuvo como propósito fortalecer las capacidades de liderazgo y decisión de las mujeres. Señaló que en este espacio las asistentes reflexionaron sobre la historia, acciones que han permitido avanzar hacia la paridad y la importancia de erradicar toda forma de violencia política en razón de género.



Resaltó que la democracia no se reduce al acto de votar, sino que se fortalece con la presencia femenina activa en todos los ámbitos del poder público. Subrayó que recuperar la historia de cómo se ha construido la democracia con las mujeres, permite dimensionar la diferencia entre poder ejercer este derecho y no poder hacerlo.



Irma Patricia Virgen Sánchez, Jefa de Departamento de la Unidad de Género y Erradicación de la Violencia del IEEM, estuvo a cargo del taller, donde participaron 48 mujeres: de la política; integrantes de la Red de Mujeres Electas del IEEM; de la sociedad civil y de distintos ámbitos; destacó que generar estos espacios de encuentro y reconocimiento entre mujeres, sirven no solo para recordar a quienes abrieron camino en la historia, sino también para valorar a las personas que hoy siguen construyendo desde distintos ámbitos: la academia, las instituciones y la vida cotidiana.



Explicó la evolución de los derechos de las mujeres desde la antigüedad hasta el reconocimiento del voto femenino en México hasta la actualidad Además destacó que, actualmente, el Consejo General del IEEM, es el único del país integrado únicamente por mujeres.



Durante el taller, las participantes leyeron biografías de mujeres clave que marcaron la historia en la conquista del voto femenino, y también plasmaron su propio nombre, sus luchas y aquello que las motiva en su vida diaria para seguir defendiendo sus derechos.



La Consejera Electoral e integrante de la CIGyND, Paula Melgarejo Salgado, enfatizó lo enriquecedor que fue el recorrido histórico presentado por la tallerista sobre la evolución del derecho de las mujeres a votar y a ser elegidas. Señaló que esta transformación cambió la vida de miles de mujeres, no solo en la política sino en diversos ámbitos, y reconoció a quienes abrieron camino para que hoy ocupen esos espacios. Añadió que cada época trae nuevas aspiraciones y retos, como la violencia política de género, por lo que invitó a reflexionar sobre lo avanzado y continuar trabajando para disminuirla.