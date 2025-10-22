Lerma celebra la cultura con el festival “Lermense hasta los Huesos”

-Contará con más de 60 actividades del 24 al 31 de octubre, incluyendo el recorrido Camino al Mictlán

El presidente municipal de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, anunció el Festival “Lermense hasta los Huesos” que se realizará del viernes 24 de octubre al 31 de octubre, en una semana dedicada a las tradiciones del Día de Muertos.



El evento contará con más de 60 actividades gratuitas que incluye música, danza, talleres, teatro y el tradicional recorrido “Camino al Mictlán” en el primer cuadro.



La presentación encabezada por el presidente municipal, Miguel Ángel Ramírez Ponce, y la presidenta del DIF municipal, Marisol Ramírez Ponce, dieron a conocer el programa de este festival que ya se ha convertido en una tradición de más de una década en este municipio.



La mayoría de las actividades se realizarán en la cabecera municipal, sin embargo también habrá programación en las ocho regiones del municipio.



Se darán cita varios grupos musicales reconocidos como Acapulco Tropical, Super Grupo G, Linaje de Reyes, Sonido La Changa, Sonoramico y varios DJs.



Además habrá recorridos como el “Camino al Mictlán”, donde se espera que entre 4,000 y 5,000 personas participen disfrazadas de catrinas y catrines. El festival está pensado para toda la familia, con la participación de adultos mayores y estudiantes de todos los niveles educativos.



La presidenta del DIF Municipal, Marisol Mote Martínez, aseguró que el programa fue realizado pensando 100 por ciento en las familias de Lerma.



Comentó que en el recorrido “Camino al Mictlán” van a participar grupos de adultos mayores, quienes se sumarán a esta actividad que representa para ellos más años de vida, aunado a niños de jardín de niños, escuelas primarias y secundarias.