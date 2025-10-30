Continúa llegando programa Alimentario CASAFF a familias de Metepec: Fernando Flores

Durante la entrega recordó que el programa Alimentario CASAFF forma parte de un plan integral de salud y bienestar social.

Con paso firme y manteniendo el propósito de fortalecer la economía en los hogares de Metepec, el presidente municipal Fernando Flores Fernández continúa impulsando el programa Canasta Social Alimentaria Familias Felices (CASAFF), mismo que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la población.



Así lo señaló Flores Fernández al encabezar la entrega de más de 2,500 CASAFF a los vecinos de Los Izcallis y Las Marinas. Durante la entrega y ante vecinas y vecinos afirmó que su gobierno trabaja de manera incansable para lograr cumplir con la meta que se propusieron, que es la de entregar 120 mil despensas, que llegarán a los hogares de las familias metepequenses.



Durante la entrega recordó que el programa Alimentario CASAFF, forma parte de un plan integral de salud y bienestar social, tiene como objetivo apoyar a personas y familias en situación de vulnerabilidad o en algún grado de riesgo, mediante la entrega directa de productos de la canasta básica de calidad, contribuyendo así a una mejor alimentación y nutrición.



La entrega de canastas alimentarias continuó en Infonavit San Francisco, donde se reunieron vecinos y vecinas de las colonias Rancho San Francisco, U.H. Andrés Molina y Fracc. San José La Pila. En este segundo evento, Flores Fernández hizo entrega de más de tres mil CASAFF.



Recordó a los asistentes que además de la distribución de los apoyos alimentarios, el programa se complementa con el funcionamiento de 11 comedores comunitarios, espacios donde las y los metepequenses pueden acceder a alimentos nutritivos y económicos, fomentando al mismo tiempo la cohesión y solidaridad social.



Y señaló que durante las entregas de canastas alimentarias, también se están llevando a cabo los registros para el programa “Médico en tu Casa”, que ofrece consultas médicas gratuitas directamente en los hogares, reforzando el compromiso del gobierno local con la salud integral de la población. Ambos programas conforman un modelo de atención social innovador, que busca no solo atender necesidades inmediatas, sino también fortalecer el tejido comunitario.



Y finalizó recordando que toda esta semana continuará recorriendo las distintas localidades para entregar personalmente los apoyos a las vecinas y vecinos, en un ejercicio cercano y directo que ha generado gran empatía y reconocimiento ciudadano.