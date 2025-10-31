Metepec muestra espectacular ofrenda de Día de Muertos

La majestuosa ofrenda rinde homenaje a los artesanos metepequenses que han partido, pero cuyo legado continúa en el pueblo de gran tradición alfarera.

En medio de un ambiente lleno de color, tradición y orgullo, fue inaugurada la Ofrenda Monumental en las emblemáticas escalinatas del Calvario, acompañada de presentaciones de danza y batucada que encendieron el ánimo de los asistentes.



Una vez más, el gobierno encabezado por el alcalde Fernando Flores Fernández impulsa actividades culturales que fortalecen la unión familiar y comunitaria, esta vez en el marco de la celebración del Día de Muertos.



La obra está conformada por tres piezas monumentales de cartón que representan a tres etapas del oficio artesanal: el primero de los personajes muele el barro; en la segunda figura, una mujer modela la arcilla —en recuerdo a Modesta Fernández, una de las pioneras del arte en barro—, y en la parte superior se exhibe la pieza terminada y vidriada.



En el centro de la composición destaca una catrina sosteniendo un árbol de la vida, símbolo patrimonial de Metepec y orgullo nacional, elaborada por artesanos de Huamantla, Tlaxcala.



La ofrenda monumental se complementa con altares creados por más de 20 escuelas, delegaciones municipales, instituciones públicas, asociaciones y organizaciones locales, que sumaron esfuerzos para enaltecer esta festividad.



La instalación permanecerá abierta al público hasta el 10 de noviembre, permitiendo que habitantes y visitantes disfruten de esta expresión artística que une tradición, talento y memoria colectiva.