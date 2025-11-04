Participa en la Presea “Poder Judicial del Estado de México 2026″

-El galardón cuenta con 10 categorías que llevan los nombres de los fundadores del Tribunal mexiquense y de mujeres excepcionales.

Para reconocer la trayectoria de personas que han destacado en la impartición, promoción, protección, garantía y respeto de la justicia y del Estado Constitucional y Democrático de Derecho en cualquiera de sus manifestaciones, el Tribunal Superior de Justicia de la entidad entregará la Presea “Poder Judicial del Estado de México” en su edición 2026.



El PJEdoméx, por conducto del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, convoca a participar en su máximo galardón, cuyas bases, requisitos y documentos que deberán reunir los aspirantes pueden consultarse en www.pjedomex.gob.mx.



Las candidaturas se registrarán en línea o de manera presencial con el personal que se encuentra en el acceso de los edificios judiciales, identificados con chalecos distintivos de color azul claro, quienes proporcionarán la ficha de registro en formato físico, y las remitirán a la Secretaría de Acuerdos del Pleno del Tribunal.



Algunos de los requisitos para participar son: nombre completo de la o el candidato, domicilio particular, número telefónico fijo y móvil, correo electrónico, lugar y fecha de nacimiento, Síntesis Curricular en la que se incluyan cargos desempeñados, actividad docente, publicaciones, relación de méritos, reconocimientos, logros y resultados relevantes con motivo de acciones, actividades, obras, trayectoria y nombre de la categoría de Presea para la que se postula la candidatura.



La Presea “Poder Judicial del Estado de México” -cuyo registro de candidaturas se cerrará el 13 de febrero de 2026- cuenta con 10 categorías que llevan los nombres de los fundadores del Tribunal mexiquense y de mujeres que con sus obras y acciones dejaron una huella importante en la entidad.



Presea al Mérito en la Virtud Judicativa “Jacobo Villaurrutia López y Osorio”, en Defensa de los Derechos Humanos “Juan José Flores Alatorre”, en Derecho Constitucional “José Domingo Rus”, en Derecho Laboral “Tomás Salgado” y en Derecho de Familia “Francisco Nava”.



Al Mérito en Derecho Penal “Ignacio Alva”, en Derecho Mercantil “Rita Raquel Salgado Tenorio”, en Justicia Restaurativa “María Guadalupe Alcalá González”, en Derecho Civil “Albertina Ezeta Uribe” y en Justicia Intercultural “Andrés Molina Enríquez”, recientemente modificada a fin de reconocer los méritos en la promoción y consolidación de la justicia intercultural, valor esencial para la construcción de una sociedad diversa, equitativa e incluyente.



La Presea se entregará en sesión pública y solemne del Pleno del Tribunal Superior de Justicia por conducto del Magistrado Presidente, en el marco del aniversario de la instalación del Poder Judicial del Estado de México, el 28 de marzo de 2026.