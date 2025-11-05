Edoméx y Yucatán garantizan acceso gratuito a tejidos para pacientes que requieren un trasplante

-Firman convenio para fortalecer la atención médica de calidad mediante el intercambio de conocimientos y material biológico.

Para garantizar el acceso gratuito a tejidos y fortalecer la atención médica especializada para pacientes que requieren un trasplante, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, firmó un convenio de colaboración con el Estado de Yucatán.



Macarena Montoya Olvera, Secretaria de Salud mexiquense, destacó que esta alianza refleja el compromiso del Gobierno del Estado de México, a través del Banco de Tejidos, para garantizar la salud como un derecho y no como un privilegio, al ampliar el acceso gratuito a piel, tejido músculo-esquelético y membranas amnióticas con fines terapéuticos.



La funcionaria estatal detalló que con la incorporación de Yucatán al programa “Código Tejiendo Vidas”, se impulsará la atención oportuna y se brindará esperanza a niñas, niños y personas adultas que enfrentan quemaduras, lesiones graves o enfermedades que requieren reconstrucción de tejidos.



Por su parte, Joaquín Díaz Mena, Gobernador de Yucatán resaltó que este convenio representa un paso firme hacia una salud pública más justa, moderna y humana, ya que permitirá que el 50 por ciento del tejido procurado en Yucatán sea procesado en el Estado de México y devuelto listo para su uso, sin costo para los pacientes.



El acuerdo incluye capacitación e intercambio de conocimientos entre el personal del Banco de Tejidos del Estado de México y sus homólogos yucatecos, fortaleciendo las capacidades locales y promoviendo una red solidaria de salud entre entidades federativas.



Con esta colaboración, el Estado de México suma 13 convenios con entidades e instituciones en materia de trasplantes y donación: Guerrero, Jalisco, Michoacán, Campeche, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Oaxaca, Morelos, Veracruz, Yucatán, ISSSTEP y el Instituto Nacional de Rehabilitación, consolidándose como referente nacional en la procuración y procesamiento de tejidos humanos.