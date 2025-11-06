Encabeza Isaac Montoya jornada de salud en Plan de Ayala

-Agradeció al DIF Naucalpan por el trabajo conjunto que realiza para brindar bienestar a las personas.

El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, encabezó junto con autoridades del DIF Naucalpan la jornada 17 del programa Impulsando tu Salud, que en esta ocasión llegó a la colonia Plan de Ayala, en la calle Tierra y Libertad.



Durante la jornada, señaló Montoya Márquez que las y los vecinos acudieron a recibir revisiones médicas totalmente gratuitas en la Unidad Médica Móvil.



Y es que desde temprano, se dieron cita las unidades móviles, donde se ofrecen servicios médicos gratuitos de medicina general, optometría, odontología, laboratorio y farmacia, además de cortes de cabello para la comunidad.



Montoya Márquez afirmó que estos servicios recorren todas las colonias porque la salud debe estar cerca de la gente, especialmente de quienes más lo necesitan.



Informó que en solamente dos meses, Impulsando tu Salud ha beneficiado a miles de familias. Además señaló que se seguirá fortaleciendo este programa, con la meta de crear consultorios comunitarios permanentes que garanticen atención médica accesible y de calidad.



Reafirmó que en Naucalpan, la salud es un tema primordial y prioritario, ya que fomenta la cercanía comunitaria.



Por ese motivo, el gobierno de Naucalpan seguirá construyendo con hechos, con justicia social y con cercanía al pueblo, impulsando los servicios de salud gratuitos para la comunidad.



Agradeció al DIF Naucalpan por el trabajo conjunto que realiza para brindar bienestar a las personas, además de trabajar en él incrementó de buenos servicios, que otorgan con calidez a todas y todos en Naucalpan.