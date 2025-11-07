Anuncia Evelyn Salgado jornada cultural y académica “Semana Altamiranista” en Tixtla

-Con más de 40 actividades, Tixtla honra el legado de Ignacio Manuel Altamirano del 11 al 16 de noviembre

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda, junto con la secretaria de Cultura, Aída Martínez Rebolledo, anunció la edición número 36 de la Semana Altamiranista, que se llevará a cabo del 11 al 16 de noviembre en el municipio de Tixtla de Guerrero, cuna del ilustre Ignacio Manuel Altamirano.



Con más de 40 eventos académicos, artísticos y culturales, esta jornada rendirá homenaje al pensamiento, la palabra y al legado del escritor, periodista, político y educador guerrerense, en el marco del 194 aniversario de su natalicio.



La gobernadora destacó que esta celebración fortalece la identidad cultural y educativa de Guerrero, recordando que Altamirano sentó las bases de una educación laica, gratuita y humanista en México.



Las actividades se desarrollarán principalmente en la Plaza Ignacio Manuel Altamirano de Tixtla, donde los asistentes podrán disfrutar de conferencias, presentaciones de libros, música, danza, exposiciones, mesas de diálogo y una muestra gastronómica con los sabores tradicionales del municipio.



La Semana Altamiranista incluirá además la Expo de artesanos y artesanas locales, la exposición fotográfica “Tradiciones y rincones de Tixtla”, y expoferia del pozole y el mezcal, además de la entrega del Premio Nacional de Novela y Poesía “Ignacio Manuel Altamirano”, uno de los galardones literarios más emblemáticos de Guerrero.



El presidente municipal, Alberto Michi Campos, agradeció el respaldo del gobierno estatal para la realización de esta importante festividad, la cual, dijo, reposiciona a Tixtla como un referente cultural e histórico del estado, además de impulsar el turismo y la economía local.