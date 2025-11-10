La estrategia de Bacheo en Toluca deja miles reparados: Ricardo Moreno

-Reiteró que su administración está enfocada en atender las necesidades inmediatas de la población y no en las especulaciones políticas rumbo a 2027.

Ricardo Moreno Bastida, presidente municipal de Toluca, reiteró que su administración está enfocada en atender las necesidades inmediatas de la población y no en las especulaciones políticas rumbo a 2027.



Subrayó que las encuestas no forman parte de sus prioridades y que su compromiso central es ofrecer resultados tangibles en seguridad, servicios públicos y cooperación intermunicipal.



Informó que el gobierno municipal de Toluca continúa avanzando de forma rápida y eficiente en el programa de bacheo urbano, con el objetivo de mejorar las condiciones de tránsito y seguridad vial en la ciudad.



Señaló que en las últimas tres semanas, las 61 brigadas desplegadas han reparado, 5539 baches como parte de la segunda etapa del Plan de Bacheo 2025.



Esta estrategia ha permitido intervenir vialidades clave en al menos 48 delegaciones, priorizando aquellas con mayor deterioro.



Moreno señaló que entre las calles rehabilitadas recientemente se encuentran avenida Toluca, en San Juan Tilapa; Miguel Hidalgo, en San Pedro Totoltepec; 16 de septiembre, en Cerrillo Vista Hermosa; y Lago Athabasca, en la Nueva Oxtotitlán.



Las labores también abarcaron la calle Tlalnepantla, en la colonia Sánchez; Alberto Hernández, en Árbol de las Manitas; Torres Chicas, en Adolfo López; Las Yucas, en Los Sauces; y Cristóbal Colón, en San Andrés Cuexcontitlán.



Estas acciones forman parte del compromiso de la administración municipal para mejorar la infraestructura urbana en beneficio de peatones, ciclistas y automovilistas.



El avance del Plan de Bacheo 2025 en Toluca refleja una estrategia coordinada y eficaz para atender años de abandono en la infraestructura vial. Con miles de baches reparados en pocas semanas, el programa se consolida como una respuesta concreta a una de las principales demandas ciudadanas.



También informó Moreno Bastida que, en materia de seguridad, el Ayuntamiento de Toluca pondrá a disposición de los municipios que integran la región 14 su sistema de botón de pánico, una herramienta tecnológica que ha permitido mejorar la atención a emergencias dentro del territorio municipal.



Este mecanismo será compartido como parte de un intercambio de buenas prácticas para fortalecer la capacidad de respuesta y la coordinación regional.