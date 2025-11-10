IEEM fortalece la cultura cívica al donar libros

El IEEM cuenta con títulos disponibles para donación dirigidos tanto a especialistas como al público estudiantil e infantil.

Durante 2025, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) ha donado 493 libros, tanto especializados como infantiles, a instituciones académicas y públicas, poniendo al alcance de la ciudadanía mexiquense obras que promueven la democracia, la participación ciudadana y el ejercicio informado de sus derechos político – electorales.



Entre las instituciones beneficiadas se encuentran el Instituto de Estudios Legislativos, que recibió 30 libros; el Centro de Documentación del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), con 60; el Instituto Municipal para la Igualdad de Cuautitlán Izcalli, con 100; la Escuela Judicial del Estado de México, con 258; y la Biblioteca de la Subdelegación Filiberto Navas en San Mateo Oxtotitlán, Toluca, con 45.



La donación de acervos está abierta a escuelas, universidades, bibliotecas, instituciones públicas y organizaciones sociales, tanto del ámbito público como privado, para que más personas tengan acceso a materiales de consulta y formación ciudadana.



El IEEM, a través de su Centro de Formación y Documentación Electoral (CFDE), dispone de una amplia variedad de títulos dirigidos a especialistas, comunidad estudiantil e infancias, disponibles para donación. Entre ellos destacan la revista Apuntes Electorales, estudios como Choque de democracias en México, 2000-2021 y La morfología del clientelismo político.



Además, cuenta con documentos normativos como el Código Electoral del Estado de México 2025, la Gaceta Electoral y publicaciones vinculadas con el Proceso Electoral Judicial Extraordinario 2025. De igual manera, libros infantiles de la colección La Rueda de la Democracia, como Respeto, Un pueblo singular y El sol rojo, que incentivan valores cívicos en niñas y niños.



Las instituciones interesadas podrán solicitar los títulos conforme a la pertinencia de su ámbito educativo o de investigación. Para realizar su petición, deberán enviar un oficio dirigido al Centro de Formación y Documentación Electoral (CFDE) del IEEM al correo: distribucion.cfde@ieem.org.mx