Crisis migratoria: 17 migrantes murieron en México en los últimos cuatro meses

La crisis migratoria ha cobrado la vida de 17 personas extranjeras en México. Entre el 1 de enero y el 12 de abril, el Instituto Nacional de Migración (Inami) recuperó cuerpos de migrantes, quienes murieron por ahogamientos en el Río Bravo, accidentes y caídas de ferrocarril.

De acuerdo con el Inami, el 52% de las muertes de migrantes fueron por ahogamiento en el Río Bravo.

En Coahuila se recuperaron los cuerpos de nueve personas (8 hombres y una mujer), quienes intentaban llegar a Estados Unidos. Solo a tres de las nueve se les logró identificar: eran originarias Cuba, Venezuela y Honduras.

Las otras ocho muertes de ciudadanos extranjeros fueron por accidentes y caídas desde un ferrocarril y ocurrieron en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca.

Para atender el fenómeno migratorio, México tiene desplegados alrededor de 11,000 servidores públicos, entre ellos 8 mil 715 elementos de la Guardia Nacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido que la frontera norte es más peligrosa para los migrantes que la sur.

“Los antecedentes que se tienen es que los migrantes corren más peligro en los estados de la frontera norte”, dijo el pasado 11 de febrero en relació n a migrantes asesinados y calcinados en Tamaulipas.

En todo el 2020, el Inami reportó la muerte de 53 migrantes, originarios, principalmente de Guatemala, Honduras, El Salvador y Haití.

El flujo migratorio ha incrementado en los últimos meses. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) reportó que en primeros tres meses de 2021, el país ha recibido 22,606, que representan 54% de todas las recibidas en 2020.

El presidente López Obrador informó que el próximo jueves abordará con su homologo de Estados Unidos, Joe Biden, el tema migratorio. Le propondrá un acuerdo para invertir recursos económicos en Centroamérica para ampliar el programa Sembrando Vida, visas de trabajo y otorgar la ciudadanía a migrantes.

“Ellos están buscando opciones, alternativas, porque está desbordada la migración; entonces, en vez de frenarla con medias coercitivas, hay que darle cause y ordenarla, evitar que se utilicen a los niños, que no haya violencia, que no haya desgracias, pero hay que dar una opción, una alternativa”, dijo este lunes.