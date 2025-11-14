“Es un gusto ver cada despensa entregada a quien debe ser entregada”: Fernando Flores

-Recordó que la entrega de canastas forma parte de un programa municipal de apoyo alimentario que ha beneficiado a miles de personas.

El presidente Fernando Flores Fernández continúa con la entrega de canastas alimentarias en localidades de Metepec, ahora le tocó el turno a las y los vecinos de San Gaspar, San Sebastián, San Lucas y Álvaro Obregón.



Durante la jornada, Flores Fernández destacó la importancia de los programas sociales que se implementan en Metepec, y que buscan garantizar el bienestar de las familias, especialmente en momentos de mayor necesidad.



“Porque cuando se comparte con cariño, ¡hasta el frijol sabe más rico!”, expresó Flores Fernández, subrayando el compromiso del gobierno municipal con la población.



Recordó que la entrega de canastas forma parte de un programa municipal de apoyo alimentario que ha mostrado un avance significativo, beneficiando a miles de personas en Metepec y asegurando que los recursos lleguen a quienes más los necesitan.



Vecinos de las comunidades beneficiadas expresaron su agradecimiento por la iniciativa, resaltando que estas acciones no solo contribuyen a mejorar la economía familiar, sino que también fomentan la solidaridad y la cohesión social en los barrios.



Con esta entrega, el gobierno municipal de Metepec reafirma su compromiso con la población y continúa la ruta de apoyo constante a las familias del municipio, consolidando un modelo de gestión cercano y sensible a las necesidades de la ciudadanía.



Durante su jornada de trabajo, Flores Fernández también hizo entrega de nuevas computadoras a las y los Delegados Municipales que se reunieron con él en el Museo del Barro.



Señaló ante ellos que estas herramientas, buscan lograr que la atención sea mejor y más rápida para las familias de Metepec.



Y finalizó: “Cuando el equipo tiene lo necesario, el servicio se nota. Paso a paso, seguimos fortaleciendo a nuestras colonias y pueblos, y con ello, a todo Metepec”.