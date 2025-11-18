Reconoce Iapem programa “Médico en tu casa” de Metepec

El programa forma parte de las estrategias centrales del municipio.

El programa Médico en tu Casa, impulsado en Metepec durante la presente administración de Fernando Flores Fernández, obtuvo el primer lugar en la categoría de Proyectos de Continuidad en la 9ª edición del Premio IAPEM a la Gestión Municipal 2025.



Con esta distinción, se reafirma su papel como una de las iniciativas prioritarias del presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, para brindar atención médica a la población sin acceso a servicios de salud.



Esto se debe a la información presentada en el certamen, donde señalaron que el programa forma parte de las estrategias centrales del municipio, pues ofrece atención domiciliaria a habitantes que enfrentan limitaciones económicas o físicas. Este enfoque permitió su valoración como un proyecto con pertinencia social y continuidad operativa.



El IAPEM consideró proyectos de diversos municipios mexiquenses, agrupados en categorías de continuidad y de desarrollo para el próximo trienio. En ese marco, Médico en tu Casa se mantuvo como una propuesta con resultados verificables y con capacidad de integración dentro de la atención comunitaria.



El programa impulsado en el Pueblo Mágico destacó por su modelo de visitas médicas, seguimiento clínico y atención directa en hogares.



Además del reconocimiento, Metepec registró otros proyectos dentro del premio, como el Centro de Capacitación y Adiestramiento, Metepec Inclusivo, la Escuela de Negocios Mixta y el Sistema de Información Inmobiliaria Municipal. Estas iniciativas forman parte de la planeación municipal para el periodo 2025-2027.