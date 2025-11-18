Presenta IEEM la nueva edición de la revista Apuntes Electorales

-Este material bibliográfico fomenta una comprensión más amplia de los procesos democráticos y de la vida política del Estado de México y del resto del país

Una mirada a las alternancias políticas y sus implicaciones en la vida pública es lo que ofrece el número 73 de la revista Apuntes Electorales del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), disponible tanto en formato físico como digital.



A través de estudios de caso, comparativos y datos históricos, las y los autores exploran cómo las alternancias en gobiernos, contextos sociales y procesos electorales reflejan la evolución del sistema político mexicano y el fortalecimiento de la participación ciudadana.



Esta nueva edición de la revista editada por el Centro de Formación y Documentación Electoral (CFDE) del IEEM está conformada por artículos como: La alternancia municipal en el Estado de México (2000-2024), de Karen Alexia Bernal Murias; La interlegalidad que nace de los conflictos intracomunitarios de San Andrés Totoltepec, Tlalpan, Ciudad de México, de Manuel Gustavo Ocampo Muñoa; El alfarismo: el factor explicativo de las dinámicas político-electorales de MC en Jalisco, de Alberto Arellano Ríos.



También incluye: Percepción social y elecciones. Un estudio de caso del PREP Nayarit 2020-2021, de Lucía Guadalupe Peraza Treviño, Rigoberto Deras Morales y Sergio Raúl Bonilla Alejo; Llenar el vacío: la vuelta a la vida legislativa posterior a la suspensión de poderes en San Luis Potosí en 1943, de Yolanda Esperanza Camacho Zapata, así como la reseña Morena en el poder: los primeros tres años, 2018-2021, elaborada por Daniel Javier de la Garza Montemayor.



Apuntes Electorales están dirigida principalmente a académicos, investigadores y especialistas; sin embargo, sus contenidos son accesibles y de interés para la ciudadanía en general, ya que fomentan una comprensión más amplia de los procesos democráticos y de la vida política del Estado de México y el resto del país.



Las personas interesadas pueden consultar esta y ediciones anteriores de Apuntes Electorales en: aelectorales.ieem.org.mx o bien solicitar un ejemplar en la Biblioteca del CFDE del IEEM.



