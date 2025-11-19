Presenta Ramírez Ponce Caravanas Itinerantes por la Justicia Social en Lerma

-Las caravanas estuvieron ubicadas en la Plaza Juárez.

En el municipio de Lerma, el presidente municipal Miguel Ángel Ramírez Ponce encabezó la jornada de las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social junto con el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis).



Las caravanas estuvieron ubicadas en la Plaza Juárez, en donde se brindaron 116 trámites por parte de las distintas instituciones del gobierno del Estado de México y el Ayuntamiento de Lerma.



Ramírez Ponce informó que entre los servicios que se brindaron se encuentran:



-Asesoría jurídica en materia de regularización de inmuebles.

-Cancelación de hipoteca.

-Consumación de la usucapión por inscripción de la posesión.

-Escrituración notarial.

-Inmatriculación administrativa.

-Inmatriculación judicial.

-Registro de solar urbano.

-Juicio ordinario de usucapión.

-Juicio sumario de usucapión.

Algunos de los trámites que se pueden realizar durante las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social son:



-Expedición de copias certificadas,

-Corrección de Clave CURP,

-Representación en Materia Penal,

-Inmatriculación administrativa,

-Sucesión testamentaria,

-Asesoría jurídica en materia de género,

-Escrituración Notarial, entre otros.

Ramírez Ponce recordó que para todos los que necesiten realizar algún trámite, estas caravanas estarán hasta el 22 de noviembre, en un horario de 09:00 a 15:00 horas.



Ramírez Ponce finalizó agradeciendo el trabajo realizado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez por todo el apoyo brindado al municipio de Lerma y sus comunidades.