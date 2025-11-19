Fernando Flores y Artesanos de Metepec se toman la fotografía oficial para la temporada 2025-2026

-La fotografía se llevó a cabo en uno de los puntos más emblemáticos del municipio, como son las Escalinatas del Calvario.

El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández acompaño al equipo profesional Artesanos Metepec en la toma de la fotografía oficial que corresponde a la temporada 2025-2026, en un acto que reunió a autoridades municipales, directivos y representantes de las distintas categorías del club.



La fotografía se llevó a cabo en uno de los puntos más emblemáticos del municipio, como son las Escalinatas del Calvario, que cada año sirve como marco para este evento institucional.



Artesanos Metepec es el primer equipo, que competirá en la Liga Premier Serie B y que ahora mantiene el liderato del torneo, y para la imagen posó junto al cuerpo técnico encabezado por Gustavo Contreras, también incluyó al representativo de la Tercera División Profesional, dirigido por Alexis Ochoa, lo que reflejó la consolidación de una estructura deportiva que impulsa a jugadores en diversas etapas de formación.



Fernando Flores Fernández acudió como invitado de honor y frente a los integrantes de Artesanos Metepec, reconoció el desempeño del club y su enorme papel en la proyección deportiva del municipio, al tiempo que exhortó a los jugadores a mantener el compromiso que ha distinguido a la institución en competencias regionales y nacionales.



Señalaron las autoridades deportivas, que Artesanos Metepec formará parte de un torneo internacional en el que participarán equipos como Vélez Sarsfield de Argentina, Santos FC de Brasil, Alianza F.C. de Colombia y L.D. Alajuelense de Costa Rica.



El club señaló que este encuentro institucional reafirma su identidad y su vínculo con el municipio, además de proyectar su visión como un proyecto deportivo, sólido y con impacto social. La fotografía oficial simboliza, dijeron, la continuidad del trabajo de formación y competencia en las distintas categorías.



Artesanos Metepec mantiene una apuesta integral por el desarrollo del talento local, desde los procesos iniciales hasta el alto rendimiento, en una estrategia que busca fortalecer al equipo y consolidar su presencia en escenarios más competitivos.