Los servidores del SUTEYM reciben reconocimientos por 30 años o más de servicio

-Integrantes del Comité Ejecutivo Estatal estuvieron presentes en esta entrega.

Servidoras y servidores públicos agremiados al Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (Suteym) recibieron reconocimientos por 30 años o más de servicio, acto significativo que fue encabezado por Herminio Cahue Calderón, secretario general de la organización.



“Son mujeres y hombres que con esa dedicación, con ese valor que le dan a su trabajo, hemos logrado lo que tenemos en la familia suteymista. Es fácil decir cumplimos 30 años […], pero los que vivimos ese tiempo, los que tuvimos que interactuar con diferentes formas de pensar […], con hechos hemos demostrado que hemos coadyuvado para lograr los objetivos de gobierno del estado, de los municipios, de los organismos públicos descentralizados municipales y estatales, porque ahí estamos nosotros siempre”, expresó Cahue Calderón al dirigirse a las y los beneficiarios.



En el auditorio “Teniente Sebastián Cruz Arámbula Sánchez”, de la Casa del Servidor Público Mexiquense, el Secretario General del Suteym refirió que las y los agremiados han actuado con resiliencia y empatía en cada una de sus actividades en el servicio público, superando las adversidades.



“Ustedes nos han demostrado, desde la trinchera que les corresponde, que nosotros queremos el bienestar de las y los mexiquenses. Por eso, tenemos que apostarle a la honestidad, a la sinceridad…”, señaló el dirigente estatal.



Martha Isabel Velázquez Gómez, secretaria del Interior, dijo que con estas distinciones celebramos el ejemplo y compromiso de las personas servidoras públicas, así como su esfuerzo y dedicación en las diferentes dependencias.



Aproximadamente, mil cien sindicalistas recibieron dicha distinción; en este sentido, algunos manifestaron su gratitud y sentir al recibir un distintivo que les reconoce su trayectoria, valor y esfuerzo diario. Pronunciaron su beneplácito por la gestión presidida por Cahue Calderón, pues, sostuvieron, ha velado por el bienestar de la membresía.



Integrantes del Comité Ejecutivo Estatal estuvieron presentes en esta entrega.