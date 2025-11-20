Naucalpan ha superado resultados del anterior gobierno en un año: Isaac Montoya

-Se tienen identificadas cerca de 15 zonas de taludes con riesgo para la población, uno de estos ubicado en la colonia Minas Coyote.

Isaac Montoya Márquez, presidente municipal de Naucalpan, afirmó que en su primer año de gobierno se logró superar lo hecho por la pasada administración en obra pública, bienestar social, infraestructura hidráulica, seguridad y desarrollo económico.



Mencionó: “cada rubro que se pueda medir y evaluar, estamos mejor que en el gobierno pasado y eso demuestra un enfoque positivo y una mayor cercanía con la ciudadanía”.



Montoya Márquez reiteró que en obra pública se invirtieron mil millones de pesos con recursos federales, estatales y municipales que han concretado importantes trabajos de infraestructura urbana como es la rehabilitación del polígono El Chamizal y la construcción de un muro de contención en un talud de la colonia Olímpica Radio para proteger la seguridad y patrimonio de 200 familias.



Señaló que, con una inversión superior a los 13 millones de pesos, se ha avanzado en la construcción del muro; obra que fue solicitada desde hacía años por la población que vivía con el riesgo de un deslave, sobre todo en temporada de lluvias o en caso de un sismo.



Montoya Márquez comentó que también se trabaja en la reconstrucción de una barda en riesgo de colapso para proteger al alumnado del Jardín de Niños ‘Narciso Bassols’ en el poblado de Santiago Tepatlaxco.



También señaló que las autoridades han identificado que en San Lorenzo La Cañada hay cerca de siete viviendas vulnerables donde residen un aproximado de 60 personas en riesgo por la inestabilidad de los taludes, donde se han invertido 21.5 millones de pesos para la contención de taludes peligrosos.



Montoya Márquez finalizó que se tienen identificadas cerca de 15 zonas de taludes con riesgo para la población, uno de estos ubicado en la colonia Minas Coyote, donde reconoció que la inmobiliaria del fraccionamiento Bosque Real, aledaño a este lugar, se ha encargado de realizar los trabajos de estabilización de la pendiente para protección de los habitantes de ambas localidades.