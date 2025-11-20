Metepec destaca por atraer inversión y fortalecer su desarrollo: Fernando Flores

-Agradeció la distinción y señaló que los avances del municipio responden al trabajo colectivo de la ciudadanía.

Integrantes del sector empresarial destacaron el avance económico y el compromiso social de Metepec durante la entrega del Premio a la Excelencia Empresarial 2025, donde el alcalde Fernando Flores Fernández recibió del Consejo Coordinador Empresarial Estado de México (CCE) un distintivo especial por el impulso económico registrado en el municipio. El reconocimiento fue entregado en una ceremonia realizada en un conocido desarrollo inmobiliario de la demarcación.



En su intervención, el presidente municipal agradeció la distinción y señaló que los avances del municipio responden al trabajo colectivo de la ciudadanía. Sostuvo que la colaboración comunitaria ha permitido consolidar proyectos relevantes, entre ellos la próxima inversión del Club Deportivo Toluca, que busca beneficiar a las generaciones actuales y futuras.



Flores Fernández señaló que Metepec se posicionó como una opción atractiva para invertir gracias a la confianza de empresarios, emprendedores y generadores de desarrollo. Mencionó que figuras como Valentín Díez Morodo, presidente del Consejo de Administración del club deportivo, se suman a quienes ven en la demarcación un espacio favorable para proyectos productivos.



Durante el evento, el edil hizo un llamado a fortalecer la cooperación entre sectores y niveles de gobierno. Señaló que el país requiere coincidencias y espacios de diálogo para construir alternativas de crecimiento y favorecer el desarrollo estatal y nacional. Afirmó que la responsabilidad pública demanda evitar confrontaciones y privilegiar acuerdos que respondan a las necesidades de la población.



El Premio a la Excelencia Empresarial 2025, organizado por el CCE Edomex, se instituyó para reconocer a empresas y liderazgos que contribuyen al crecimiento económico y la responsabilidad social. Esta edición marcó la primera entrega del galardón, que busca consolidarse como un referente anual para destacar la labor del sector productivo mexiquense.



Durante la ceremonia también fueron distinguidas personalidades y empresas de diversos sectores. Entre los galardonados se incluyeron Francisco Cervantes Díaz, Valentín Díez Morodo, Gemma, Nestlé, Bimbo, La Moderna, la CMIC Edomex y Hilton Toluca, cuyos proyectos fueron reconocidos por su aportación al desarrollo económico y social de la entidad.