Lerma honra a sus raíces en el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana: Ramírez Ponce

Las autoridades presentes coincidieron en la importancia de mantener viva la memoria histórica y transmitirla a las nuevas generaciones.

En medio de un ambiente solemne y de profundo respeto a la historia nacional, el municipio de Lerma celebró la ceremonia conmemorativa por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, realizada en el Obelisco alusivo a la Revolución, ubicado en la cabecera municipal.



El evento estuvo encabezado por el presidente municipal Miguel Ángel Ramírez Ponce, quien estuvo acompañado por la presidenta del DIF Lerma, Marisol Mote Martínez, y por el representante del gobierno estatal, Eduardo Jiménez González.



Ante la presencia de autoridades municipales y estatales, junto con estudiantes, docentes y vecinos de la localidad, se dio inicio a la ceremonia.



Dio inició la ceremonia con los honores a la bandera, seguidos de una ceremonia cívica en la que se recordó el papel fundamental de la Revolución Mexicana como un movimiento que transformó las estructuras políticas y sociales del país. Posteriormente, se montó una guardia de honor en el monumento, como símbolo de respeto hacia los hombres y mujeres que participaron en la lucha revolucionaria.



Ramírez Ponce destacó que la Revolución Mexicana fue un hecho histórico que marcó un nuevo rumbo para México y sus habitantes, al impulsar los derechos sociales y abrir nuevas oportunidades de desarrollo.



Subrayó que este movimiento es un recordatorio de la capacidad del pueblo mexicano para unirse y transformar su destino cuando las circunstancias lo demandan.



Las autoridades presentes coincidieron en la importancia de mantener viva la memoria histórica y transmitirla a las nuevas generaciones, para que comprendan el valor de la justicia, la igualdad y la libertad que dieron origen a la transformación del país.



La ceremonia concluyó con un llamado a la ciudadanía a reflexionar sobre el legado de la Revolución Mexicana y a fortalecer los valores cívicos que permiten construir un futuro más justo y equitativo.